Van de Zandschulp ook naar vierde ronde op Wimbledon

Botic van de Zandschulp heeft net als Tim van Rijthoven de vierde ronde bereikt op Wimbledon. De als 21e geplaatste Nederlandse tennisser versloeg de Fransman Richard Gasquet met 7-5 2-6 7-6 (7) 6-1.

In de vierde ronde neemt de 26-jarige Van de Zandschulp het mogelijk op tegen Rafael Nadal, die later op zaterdag de Italiaan Lorenzo Sonego treft. Eind mei trof de Nederlander de 22-voudig grandslamkampioen op Roland Garros en toen verloor hij in drie sets.

Van de Zandschulp maakt voor het eerst in zijn loopbaan zijn opwachting in de tweede week van Wimbledon. Vorig jaar verloor hij in de tweede ronde van de Italiaan Matteo Berrettini, die uiteindelijk de finale haalde.

Vrijdag bereikte Tim van Rijthoven (25) al de vierde ronde. Hij neemt het zondag op tegen titelhouder Novak Djokovic.