Verstappen op Silverstone snelste in laatste vrije training

Max Verstappen begint later op zaterdag met vertrouwen aan de kwalificatie voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië in de Formule 1. De Nederlandse coureur van Red Bull zette in de derde en laatste vrije training op het circuit van Silverstone de voorlopig beste tijd van dit weekeinde neer, 1.27,901.

Sergio Pérez, de Mexicaanse ploeggenoot van Verstappen, klokte met 1.28,311 de tweede tijd. Daarmee bleef hij Charles Leclerc in zijn Ferrari qua tijd voor: 1.28,348. De Britten George Russell en Lewis Hamilton zetten in hun Mercedessen, met respectievelijk 1.28,426 en 1.28,488, de vierde en vijfde tijd neer.

Een dag eerder kwam Verstappen tijdens de tweede vrije training tot 1.29,149. De Limburger sloeg de eerste vrije training over. Kort voor het begin van de sessie van een uur begon het flink te regenen op Silverstone. Verstappen reed in zijn Red Bull-auto wel een paar keer naar buiten, maar ging steeds zonder een tijd neer te zetten direct weer de pits in.

De kwalificatie voor de race van zondag begint zaterdag om 16.00 uur Nederlandse tijd.