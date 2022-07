Verstappen tweede in kwalificatie op nat Silverstone

Max Verstappen heeft net naast de poleposition gegrepen voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië in de Formule 1. De wereldkampioen eindigde in zijn Red Bull als tweede in de kwalificatie, die grotendeels in de regen op een nat circuit Silverstone werd afgewerkt. Verstappen werd nipt afgetroefd door de Spanjaard Carlos Sainz van Ferrari.

Verstappen gaf 0,072 seconde toe op Sainz, die zijn eerste pole veroverde in de Formule 1. De Nederlander vertrok dit seizoen vanaf de eerste plek in de GP’s van Emilia-Romagna en Canada. Verstappen won vijf van de laatste zes grands prix en heeft in het WK-klassement al een flinke voorsprong opgebouwd.

De regen zorgde voor verraderlijke omstandigheden op Silverstone, waar heel wat coureurs spinden of van de baan gleden. Verstappen raakte aan het begin van de laatste kwalificatiesessie (Q3) even de controle over zijn Red Bull kwijt. Hij draaide volledig in het rond, maar slaagde erin zijn auto weer rechtuit te krijgen en kon zonder schade verder. In zijn tweede ronde klokte Verstappen de tweede tijd, achter Charles Leclerc. In de ronde daarna zette de Nederlander de voorlopig beste tijd neer, maar Sainz wist daar aan het einde van de sessie nog net onder te duiken. Verstappen deed nog een poging om zijn tijd te verbeteren, maar mede vanwege een gele vlag lukte dat niet.

“Het was een tricky kwalificatie; soms droog, soms regen”, zei Verstappen, de nummer 1 van het WK-klassement. “Je moet op het juiste moment op de baan zijn, dat lukte goed. Q3 is soms een loterij. Ik had een beetje pech met die gele vlag. Maar om op de voorste rij te staan, is heel goed voor ons. Zowel op droog als nat asfalt hebben we een goed racetempo. Ik kijk uit naar morgen.”

Leclerc, de teamgenoot van Sainz, eindigde op 0,315 seconde als derde. De Mexicaan Sergio Pérez van Red Bull werd vierde, zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) kwalificeerde zich voor eigen publiek als vijfde.

Sainz reageerde koel op de eerste pole in zijn Formule 1-carrière. “Het was een goede ronde, maar niet iets speciaals. Ik had op de intermediates veel problemen met het water op de baan. Het was een verrassing dat dit rondje goed genoeg was voor pole.” De 27-jarige Spanjaard wacht nog altijd op zijn eerste overwinning in de koningsklasse.

Verrassend was de prestatie van Nicholas Latifi. De Canadese coureur van Williams wist voor het eerst Q3 te halen. Hij begint zondag om 16.00 uur vanaf de tiende plek aan de Britse GP.