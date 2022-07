Vos klopt Kool en Balsamo in sprint Giro Donne

Marianne Vos heeft de tweede etappe van de Giro Donne gewonnen. Het was een vlakke rit op Sardinië van Cala Gonone naar Olbia over 113 kilometer. De ervaren renster van Jumbo-Visma versloeg in de massasprint de Nederlandse Charlotte Kool (DSM) en de Italiaanse Elisa Balsamo.

De leiderstrui blijft in handen van Balsamo, die vrijdag de eerste etappe had gewonnen. Voor Vos was het haar 31e ritzege in de Italiaanse rittenkoers. Ze klom naar de tweede plaats in het algemeen klassement, op 6 seconden van wereldkampioen Balsamo. Ook Annemiek van Vleuten (7e) en Kool (8e) staan in de top 10. Kool, die vaak in dienst rijdt van de in Italië afwezige Lorena Wiebes, was vrijdag al derde.

Vos had onderweg een aantal rensters zien wegrijden, maar wist dat er kansen lagen op opnieuw een massasprint. De Italiaansen Katia Ragusa en Alessia Vigilia waren de laatste rensters die, 6 kilometer voor de streep, werden bijgehaald. “Het was een technische finale met veel bochten. De ploeg heeft me perfect in positie gebracht”, vertelde Vos, die in 2007 haar eerste etappe in de Giro voor vrouwen won. Drie keer was de eindzege voor de inmiddels 35-jarige Brabantse, voor het laatst in 2014.

Het vrouwenpeloton vliegt zaterdag nog naar het vasteland van Italië waar de Giro Donne na een rustdag maandag verder gaat. “We gaan genieten van de rustdag en dan eens kijken waar er verder voor ons kansen liggen”, aldus Vos.