Wielrenner Valverde in ziekenhuis na trainingsongeval

De Spaanse wielrenner Alejandro Valverde is zaterdag na een trainingsongeluk opgenomen in het ziekenhuis. Dat heeft zijn ploeg Movistar bevestigd nadat de krant La Opinión de Murcia had gemeld dat sprake was geweest van een aanrijding door een auto waarbij ook twee andere wielrenners betrokken zouden zijn. De bestuurder ging er daarna vandoor, meldt de krant.

Het ongeluk gebeurde in de omgeving van Murcia. Movistar meldt dat de 42-jarige Valverde geen breuken of ernstige verwondingen heeft opgelopen. De ploeg zegt dat hij aan het trainen was met een teamgenoot, die niet gewond raakte. Valverde blijft 24 uur onder observatie en mag volgens Movistar daarna het ziekenhuis verlaten.