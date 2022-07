Zegereeks Swiatek ten einde na nederlaag op Wimbledon

De indrukwekkende zegereeks van tennisster Iga Swiatek is op het gras van Wimbledon ten einde gekomen. De Poolse nummer 1 van de wereld moest in de derde ronde van het prestigieuze grandslamtoernooi met 6-4 6-2 haar meerdere erkennen in de Française Alizé Cornet, de nummer 37 van de wereld.

De 21-jarige Swiatek, in de vorige ronde in drie sets te sterk voor de Nederlandse Lesley Pattinama-Kerkhove, had sinds half februari niet meer verloren. Ze boekte 37 overwinningen op rij.

Vorige maand schreef Swiatek met overmacht Roland Garros op haar naam. Sinds haar nederlaag in februari in Dubai tegen de Letse Jelena Ostapenko won ze zes toernooien achter elkaar.

Swiatek is op Wimbledon nooit verder gekomen dan de vierde ronde.