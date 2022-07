Aangereden Valverde uit ziekenhuis, dader meldt zich bij politie

Enkele uren nadat hij op de fiets was aangereden door een auto, heeft wielrenner Alejandro Valverde het ziekenhuis al weer verlaten. De 42-jarige Spanjaard zou aanvankelijk de nacht ter observatie doorbrengen in het ziekenhuis. Volgens Spaanse media keerde Valverde zaterdagavond echter al terug naar huis en hoopt hij op tijd fit te zijn voor de Ronde van Spanje, die op 19 augustus in Utrecht begint.

“Ik wil jullie allemaal bedanken voor de steun en genegenheid die ik heb ontvangen”, schreef de routinier op Instagram bij een foto vanuit het ziekenhuis. De fysieke schade bleek mee te vallen. “Gelukkig ben ik alleen erg geschrokken en gaat het goed met me.” Valverde is bezig aan zijn laatste seizoen.

De wereldkampioen op de weg van 2018, die in 2009 de Vuelta won, werd samen met een teamgenoot door een auto aangereden toen ze aan het trainen waren in de buurt van Murcia. De automobilist reed door, maar meldde zich later alsnog op het politiebureau. De 69-jarige man werd aangehouden. Volgens getuigen zou hij de wielrenners expres hebben aangereden, omdat ze boos reageerden toen hij in eerste instantie vlak langs ze reed.