Actievoerders opgepakt na betreden circuit Silverstone

Een groep demonstranten die kort na de start van de Grote Prijs van Groot-Brittanniƫ het circuit van Silverstone betrad, is vrijwel direct opgepakt en verwijderd van het autosportcomplex. De actievoeders zijn overgedragen aan de lokale politie, meldde de Formule 1.

Het ging om een actiegroep die tegen nieuwe olie- en gasprojecten in het Verenigd Koninkrijk is. De demonstranten klommen over de hekken vrijwel direct nadat de race in de eerste ronde met de rode vlag werd stilgelegd vanwege een zware crash bij de start. De Chinese coureur Zhou Guanyu was het grootste slachtoffer. Zijn auto ging over de kop en schoot door de grindbak tegen de bandenstapel en omheining.

Terwijl de overige coureurs nog met hun auto’s op de baan reden, renden de demonstranten ineens over de racebaan. Marshals en politie wisten de actievoerder vrijwel direct te overmeesteren.

Carlos Sainz (Ferrari) won de race voor uitverkochte tribunes. Er waren ongeveer 142.000 toeschouwers.