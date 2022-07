Duitse tennissters Niemeier en Maria verbazen op Wimbledon

De Duitse tennissters Julie Niemeier en Tatjana Maria hebben zich verrassend bij de laatste acht geschaard op Wimbledon. Beide speelsters zijn ongeplaatst.

Niemeier maakte op het Centre Court een einde aan het toernooi van de Britse Heather Watson (6-2 6-4), terwijl Maria op Court 1 iets eerder de als twaalfde geplaatste Jelena Ostapenko uit Letland had verslagen (5-7 7-5 7-5). De 34-jarige Maria, de nummer 103 van de wereld, overleefde in de tweede set twee matchpoints.

Niemeier en Maria spelen dinsdag tegen elkaar in de kwartfinales. De 22-jarige Niemeier, die zes plekken hoger staat dan haar landgenote, doet pas voor de tweede keer mee aan een grandslamtoernooi. Op Roland Garros verloor ze in de eerste ronde en begin dit jaar moest ze op de Australian Open in de laatste kwalificatieronde haar meerdere erkennen in de Nederlandse Arianne Hartono.