Europese tafeltennisbond weert clubs uit Rusland en Belarus

Tafeltennisclubs uit Rusland en Belarus zijn komend seizoen uitgesloten van deelname aan de Europese bekertoernooien. De Europese federatie ETTU heeft dat besloten na een peiling onder alle clubs die meedoen aan de Champions League en Europe Cup. Een grote meerderheid gaf aan niet tegen ploegen uit Rusland en Belarus te willen uitkomen vanwege de oorlog in Oekraïne.

Sommige clubs meldden volgens de ETTU zelfs niet mee te doen aan de toernooien als Russische en Belarussische clubs wel welkom zouden zijn. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) riep de internationale sportbonden eind februari al op om sporters uit Rusland en Belarus te weren vanwege de oorlog. Die oproep werd door vrijwel alle bonden opgevolgd.

Afgelopen seizoen stonden twee Russische tafeltennisclubs tegenover elkaar in de halve finales van de Champions League. De ETTU besloot in maart echter om beide clubs voor de rest van het seizoen uit te sluiten van deelname en riep Borussia Düsseldorf, dat in de andere halve finale won van 1. FC Saarbrücken, uit tot winnaar van het belangrijkste Europese clubtoernooi.