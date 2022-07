Federer hoopt nog één keer op Centre Court Wimbledon te spelen

Roger Federer wil nog één keer terugkeren op Wimbledon, zo heeft hij zondag kenbaar gemaakt op het Centre Court. Op ‘Middle Sunday’ werd met kampioenen uit het verleden stilgestaan bij het 100-jarig bestaan van de hoofdbaan.

“Ik heb het geluk gehad veel wedstrijden op dit Centre Court te mogen spelen en ik heb hier mijn grootste overwinningen gevierd. In 2001 won ik er van Pete Sampras en in 2003 pakte ik voor het eerst de titel”, zei de luidkeels aangemoedigde Federer, gekleed in een donker pak met witte sneakers.

De inmiddels 40 jaar oude Zwitser won Wimbledon liefst acht keer, in 2017 voor het laatst. Hij is al een jaar uitgeschakeld met een knieblessure.

“Vorig jaar speelde ik voor het laatst hier en ik had niet gedacht dat het zo lang zou duren. Maar buiten tennis om gaat het goed met me. Ik ben gelukkig thuis, heb een mooi jaar gehad en het gaat goed met de kinderen. Ik mis Wimbledon, al heb ik getwijfeld ik of ik de trip zou maken. Ik hoop nog één keer terug te keren op het Centre Court.”

Bij de viering op de historische baan waren grote namen aanwezig, onder wie Rod Laver, Billie Jean King en Björn Borg.

Federer heeft zijn rentree gepland tijdens de Laver Cup, eind september in Londen.