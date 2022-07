Formule 1-coureur Zhou ongedeerd na horrorcrash op Silverstone

De Chinese Formule 1-coureur Zhou Guanyu heeft geen noemenswaardig letsel overgehouden aan zijn zware crash vlak na de start van de Grote Prijs van Groot-Brittanniƫ. Zijn team Alfa Romeo meldde dat de 23-jarige coureur nog wel uit voorzorg in de medische post van het circuit op Silverstone blijft.

Zhou maakte een enorme klapper vlak na de start. De Brit George Russell raakte de controle kwijt over zijn Mercedes en ramde vol de zijkant van de auto van Zhou, die ondersteboven werd geduwd en op hoge snelheid door de grindbak vloog en zelfs over de bandenstapel tegen de hekken knalde.

Het duurde even voordat de hulpdiensten de Chinees konden bevrijden uit het wrak, dat tussen de stapel banden en het hekwerk lag ingeklemd. De halo, de beschermbeugel op de cockpit, redde vermoedelijk zijn leven.

Hij werd per brancard afgevoerd naar de medische post op circuit, waar al vrij snel de geruststellende mededeling naar buiten kwam dat Zhou bij bewustzijn was, kon praten en geen breuken had opgelopen. Even later volgde het bericht dat hij praktisch ongedeerd uit de crash was gekomen.

De crash zorgde er voor dat de race meteen na de start werd stilgelegd en bijna een uur later kon worden hervat.