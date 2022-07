Formule 1-race Silverstone stilgelegd na crash eerste bocht

De Grote Prijs van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone is door een grote crash direct na de start stilgelegd. Vijf coureurs waren betrokken bij de botsing, onder wie George Russell (Mercedes), Zhou Guanyu (Alfa Romeo), Alexander Albon (Williams), Esteban Ocon (Alpine) en Yuki Tsunoda (AlphaTauri).

De Chinese coureur Zhou maakte de grootste klapper. Russell raakte vlak na de start de controle kwijt over zijn Mercedes en ramde vol in de zijkant van de auto van Zhou, die ondersteboven werd geduwd en op zijn kop op hoge snelheid door de grindbak over de bandenstapel in de hekken vloog. De halo, de beschermbeugel die op de cockpit is gemonteerd, speelde een cruciale rol en voorkwam vermoedelijk zwaar lichamelijk letsel.

Alfa Romeo kon enkele minuten na de crash melden dat Zhou naar het medisch centrum van Silverstone is vervoerd en bij bewustzijn is. Hij wordt daar onderzocht, maar lijkt in ieder geval geen breuken te hebben opgelopen. “Gezien de omstandigheden gaat het redelijk goed met hem”, kreeg teamgenoot Valtteri Bottas over de boordradio te horen.

Ook Albon is voor een medische check naar de medische post gebracht. De Thai had in zijn Williams ook hard de vangrails geramd.

Max Verstappen had een superstart. De regerend wereldkampioen van Red Bull kwam vanaf de tweede startplek goed weg en passeerde voor de eerste bocht de Spanjaard Carlos Sainz, die in zijn Ferrari voor het eerst in zijn carrière van poleposition was vertrokken.

De rode vlag zwaaide niet alleen voor de crash. Vlak na de start bleken enkele mensen over de hekken te zijn geklommen en zij liepen op de racebaan. De politie vreesde vooraf al voor demonstranten die actie wilden voeren op het circuit.

Bij de herstart om 16.56 uur zal Verstappen weer de tweede startplek innemen. Omdat de crash in de eerste ronde plaatsvond, blijft de oorspronkelijk startopstelling intact en profiteert de Nederlander niet van zijn inhaalactie.

Drie coureurs gaan niet meer van start. Dat zijn Zhou, Russell en Albon.