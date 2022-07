Halo redt vermoedelijk leven Formule 2-coureur Nissany

Autocoureur Roy Nissany heeft vermoedelijk zijn leven te danken aan de halo, de beschermbeugel die sinds enkele jaren verplicht is op de cockpit van de coureurs in het Formule-racen. De Israëliër kreeg na een crash met de Noor Dennis Hauger in de Formule 2-race op het Britse circuit Silverstone de auto van Hauger bovenop de cockpit van zijn auto. De halo voorkwam dat de auto van Hauger het hoofd van Nissany kon raken. Beide coureurs stapten ongedeerd uit hun wagens.

Hauger vloog in de tweede ronde van de race, die als voorprogramma van de Formule 1 diende, na een tik van Nissany van de baan en schoot rechtdoor over het gras. De auto maakte bij het terugkeren op de baan een snoekduik door de lucht en landde bovenop die van Nissany, die precies op dat moment de bocht nam.

De Amerikaan Logan Sargeant won de race, de Nederlander Richard Verschoor finishte als veertiende.