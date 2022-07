Korstanje verbetert ook Nederlands record op 50 meter vlinderslag

Nyls Korstanje heeft zondag opnieuw een Nederlands record gezwommen. De 23-jarige Nijmegenaar deed dat op de 50 meter vlinderslag op de korte baan, tijdens de Speedo Fast Water Meet in Amsterdam.

Korstanje kwam tot een tijd van 22,25 seconden. Met 22,35, gezwommen in oktober 2020 eveneens in Amsterdam, had hij het Nederlands record al in handen. “Dit geeft mij vertrouwen naar de toekomst. Eigenlijk was dit de enige wedstrijd en kans waarin ik me kon kwalificeren voor de WK kortebaan. Na het Europees kampioenschap in augustus vlieg ik meteen naar Amerika waar ik verder ga met mijn studie. Met deze tijd ga ik richting de wereldtop.”

Een dag eerder verbeterde Korstanje al het Nederlands record op de 100 meter vlinderslag.

Korstanje voldeed zondag ook aan de limiet voor de WK kortebaan op de 100 meter vrije slag. Naast hem zwommen ook Luc Kroon (400 meter vrije slag), Marrit Steenbergen (200 meter vrije slag), Valerie van Roon en Kim Busch (50 meter vrije slag), Thom de Boer en Stan Pijnenburg en (100 meter vrije slag) de limiet. De WK kortebaan zijn in december in Melbourne.