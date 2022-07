Nederlandse hockeysters op WK ook langs Duitsland

De Nederlandse hockeysters hebben bij het wereldkampioenschap ook de tweede groepswedstrijd gewonnen. Het team van bondscoach Jamilon Mülders versloeg in het Wagener-stadion in Amstelveen Duitsland met 3-1. Oranje liep in het vierde kwart met twee doelpunten definitief weg bij de tegenstander, die daarna uit een strafcorner nog wel tegen scoorde.

Nederland was het toernooi een dag eerder begonnen met een zege van 5-1 op Ierland. Chili is woensdag de laatste tegenstander in de poulefase. Nederland kan de eerste plaats in groep A naar alle waarschijnlijkheid niet meer ontgaan. Mülders en zijn ploeg spelen dan dinsdag 12 juli hun kwartfinale.

Het was voor de Oranje-vrouwen alweer de dertiende zege op rij op de Duitse hockeysters. Marloes Keetels opende in de 13e minuut de score. De speelster van Den Bosch, die na het WK haar loopbaan beëindigt, passeerde keepster Julia Sonntag van dichtbij. Laurien Leurink liet kort daarna een kans op de tweede treffer liggen.

Duitsland begon beter aan de tweede helft en was kort na rust dichtbij de gelijkmaker. Oranje maakte in het vierde kwart alsnog het verschil. Na een goede pass van Lidewij Welten zorgde Freeke Moes voor de 2-0. Het betekende het 300e doelpunt op een WK voor de Nederlandse hockeyvrouwen.

Maria Verschoor zorgde daarna ook nog voor de 3-0, waarna Nike Lorenz uit een strafcorner nog iets terugdeed namens Duitsland.

“Het was zwaarbevochten”, zei Keetels na afloop bij Ziggo Sport. “Het plan van Duitsland was duidelijk. Spelen in de mandekking en proberen ons uit de wedstrijd te halen. Ze speelden heel fysiek. Daar moeten we nog wat stappen in zetten.”