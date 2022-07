Schippers loopt beste seizoenstijd op 100 meter

Atlete Dafne Schippers heeft bij atletiekwedstrijden in de Zwitserse stad La Chaux-de-Fonds haar beste tijd van dit jaar op de 100 meter gelopen. De Utrechtse sprintcoryfee eindigde in de finale als tweede in 11,13 seconden.

Die tijd lag onder de limiet voor de WK atletiek in Eugene, die over een kleine twee weken begint. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter doet niet mee aan dat toernooi. Ze kwalificeerde zich al wel voor de EK, die in augustus worden gehouden in München.

De Israëlische Diana Vaisman won in Zwitserland in 11,06.

Schippers gaf al bij aanvang van het seizoen aan de WK niet als hoofddoel te zien. Ze koos na de voor haar teleurstellend verlopen Olympische Spelen in Tokio voor een andere trainer en een andere aanpak. Ze heeft ook hard gewerkt om van haar rugklachten af te komen. De sprintvedette, met 10,81 houder van het Nederlands record, veroverde onlangs voor de zevende keer de nationale titel op de 100 meter.