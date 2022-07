Sinner verslaat Alcaraz in duel tussen opkomende tennissers

De Italiaan Jannik Sinner heeft Carlos Alcaraz uitgeschakeld in de vierde ronde van Wimbledon. De 20-jarige Sinner was de één jaar jongere Spanjaard met 6-1 6-4 6-7 (8) 6-3 de baas. In de tiebreak van de derde set had Sinner al twee matchpoints.

Sinner en Alcaraz worden beschouwd als de beoogde opvolgers van de gevestigde orde: Rafael Nadal, Novak Djokovic en Roger Federer. Sinner staat dertiende op de wereldranglijst, Alcaraz is al de mondiale nummer 7.

De als vijfde geplaatste Alcaraz maakte op het Centre Court twee sets lang geen enkel moment aanspraak op een plek in de kwartfinales. De jongste van de twee noteerde veel onnodige fouten, maar slaagde er toch in er een spannend duel van te maken. Na het verlies van de tiebreak toonde Sinner echter karakter en na 3 uur en 35 minuten maakte hij het af op zijn zesde wedstrijdpunt.

Voor deze editie van Wimbledon had Sinner nog nooit een duel gewonnen op het Londense gras. Op de drie andere grand slams haalde hij al wel eens minimaal de vierde ronde. Sinner neemt het dinsdag bij de laatste acht op tegen de winnaar van het duel tussen Tim van Rijthoven en Novak Djokovic.