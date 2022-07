Tennisiconen Laver en King kijken in Royal Box naar Van Rijthoven

Tennisiconen Rod Laver (Australië) en Billie Jean King (Verenigde Staten) kijken op Wimbledon vanuit de Royal Box naar het duel tussen Tim van Rijthoven en Novak Djokovic. Beiden zijn zondag te gast op Wimbledon vanwege de viering van het 100-jarig bestaan van het Centre Court.

De inmiddels 83 jaar oude Laver won in zijn loopbaan elf grandslamtitels, de vijf jaar jongere King één meer.

Ook de Nederlandse tennislegende Tom Okker is op ‘Middle Sunday’ aanwezig op Wimbledon. De 78-jarige Okker haalde in 1978 de laatste vier op Wimbledon.

Richard Krajicek, die Wimbledon in 1996 wist te winnen, is pas volgend weekend aanwezig in Londen.