Tourpeloton op weg voor laatste etappe op Deense bodem

De renners in de Tour de France zijn zondag iets na 13.00 uur in Vejle op de fiets gestapt voor de derde etappe, de laatste op Deense bodem. De Belg Wout van Aert is de nieuwe geletruidrager. De renner van Jumbo-Visma nam de leiding over van zijn landgenoot Yves Lampaert nadat hij zaterdag als tweede was gefinisht achter ritwinnaar Fabio Jakobsen.

Onderweg naar S√łnderborg liggen drie korte klimmetjes, maar verder zijn de wegen vlak. Er wordt daarom opnieuw een massasprint verwacht, met Jakobsen als topfavoriet. De Nederlander van Quick-Step Alpha Vinyl draagt het groen, als nummer 2 achter Van Aert in het puntenklassement. De bergtrui zit om de schouders van de Deen Magnus Cort.

De finish wordt verwacht rond 17.15 uur.