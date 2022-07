Van de Zandschulp en Nadal maandag laatste duel op Centre Court

Botic van de Zandschulp neemt het maandag op Wimbledon in de derde en laatste partij op het Centre Court op tegen Rafael Nadal. De inzet is een plek in de kwartfinales.

Voor het duel tussen de beste tennisser van Nederland en de 22-voudig grandslamkampioen wordt eerst een mannenwedstrijd gespeeld en vervolgens een duel uit het vrouwentoernooi. De eerste wedstrijd begint om 14.30 uur Nederlandse tijd.

De dag wordt op het Centre Court ingeluid door de Amerikaan Brandon Nakashima en Nick Kyrgios uit Australiƫ. Vervolgens nemen de Spaanse Paula Badosa en Simona Halep uit Roemeniƫ het tegen elkaar op in de vierde ronde van het vrouwentoernooi.

Zondag speelt Tim van Rijthoven ook de laatste partij op het Centre Court. Hij treft de titelhouder, Novak Djokovic.