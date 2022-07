Van Rijthoven pakt set maar kan niet stunten tegen Djokovic

Het is Tim van Rijthoven ondanks een bemoedigend optreden niet gelukt voor een stunt te zorgen in de vierde ronde van Wimbledon. De Nederlandse debutant, toegelaten met een wildcard, verloor in vier sets van 20-voudig grandslamkampioen Novak Djokovic. Het werd 6-2 4-6 6-1 6-2.

Het duel duurde 2 uur en 38 minuten. De 35-jarige Djokovic, de nummer 3 van de wereld, maakte het op zijn eerste wedstrijdpunt af met een forehand langs de lijn. Van Rijthoven, de mondiale nummer 104, verliet het Centre Court onder luid applaus.

Het dak op het nagenoeg volle Centre Court, dat plaats biedt aan zo’n 15.000 toeschouwers, was gedurende de hele wedstrijd gesloten.

Maandag komt Botic van de Zandschulp ook nog in actie in de vierde ronde. De beste tennisser van Nederland treft Rafael Nadal, die dit jaar al twee grand slams heeft gewonnen. Voor het eerst in twintig jaar wist er een Nederlandse man door te dringen tot de laatste zestien in Londen.