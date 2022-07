Van Rijthoven treft kampioen Djokovic in vierde ronde Wimbledon

Tim van Rijthoven neemt het in de vierde ronde van Wimbledon op tegen de regerend kampioen Novak Djokovic. Het duel tussen de nummer 104 van de wereld en de 20-voudig grandslamkampioen wordt zondagavond gespeeld op het Centre Court.

Van Rijthoven en Djokovic spelen de derde en laatste partij op het Centre Court, na een duel uit het vrouwentoernooi en een mannenwedstrijd. De eerste wedstrijd begint om 14.30 uur Nederlandse tijd.

De 25-jarige Van Rijthoven, debutant op grandslamniveau, ontving van de organisatie een wildcard na zijn verrassende zegereeks op het grastoernooi van Rosmalen. Hij heeft deze week in Londen al drie wedstrijden gewonnen, waarvan twee tegen een geplaatste speler.

Van Rijthoven kan de eerste Nederlander worden in de kwartfinales sinds Kiki Bertens in 2018. In 2004 stond er voor het laatst een Nederlandse man bij de laatste acht: Sjeng Schalken.

Maandag komt ook Botic van de Zandschulp uit in de vierde ronde. Hij treft Rafael Nadal.