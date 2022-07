Verstappen blij met punten in auto met ‘gescheurde onderkant’

Max Verstappen was uiteindelijk nog blij met de 6 punten die de zevende plaats in de Britse grand prix hem opleverde. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 kon weinig uitrichten op het circuit van Silverstone, omdat hij het grootste deel van de race met een kapotte onderkant van zijn Red Bull reed en daardoor geen topsnelheid kon maken.

“Toen ik uitstapte keek ik onder de vloer en alles lag eraf. De linker zijkant was helemaal kapot gescheurd”, vertelde de Nederlander bij Viaplay. “Het kwam door een stuk carbon dat ineens in bocht vijf lag. Op het moment dat ik het zag kon ik niet meer links of rechts en dus probeerde ik het zo recht mogelijk te raken, maar helaas scheurde de onderkant helemaal open. In deze auto’s is de vloer ontzettend belangrijk voor de neerwaarts druk. Met zo’n scheur heb je geen balans meer en verlies je heel veel tijd.”

De Nederlander was de race goed begonnen. Hij wist bijna Carlos Sainz in te halen voor het ingaan van de eerste bocht, maar de Spanjaard drukte hem aan de binnenkant weg en gaf geen ruimte. “Verder was de snelheid gewoon goed. Ik kon steeds dichterbij komen en toen hij een foutje maakte, kwam ik op kop. Tot ineens dat stuk carbon daar lag. Ik leverde denk ik 1,5 tot 2 seconden per ronde in en dat bleef zo tot het einde van de race. Met die kapotte onderkant is het niet fijn in de bochten naar rechts en daar zijn er nogal wat van op Silverstone. Ik heb gelukkig toch nog een paar punten kunnen pakken.”

Verstappen zag zijn voorsprong in het kampioenschap op rivaal Charles Leclerc van Ferrari teruglopen van 49 tot 43 punten. Sergio PĂ©rez, zijn teamgenoot bij Red Bull, is nu een grotere concurrent met 34 punten achterstand.

Over een week is de volgende Formule 1-race alweer. Dan rijdt Verstappen zijn ’thuisrace’ op het circuit van Red Bull in Oostenrijk. Hij won vorig jaar beide races die werden verreden op de Red Bull Ring.