De Spaanse waterpoloërs hebben zondag de wereldtitel gewonnen. De nummer 4 van de laatste Olympische Spelen was in de finale in Boedapest Italië net de baas: 15-14.

Spanje, dat eerder wereldkampioen werd in 1998 en 2001, nam met de zege revanche voor de nederlaag in de vorige WK-finale in Zuid-Korea tegen Italië.

Het brons ging naar Griekenland.