Wimbledon geeft Kyrgios en Tsitsipas boete voor onsportief gedrag

Nick Kyrgios en Stefanos Tsitsipas hebben van de toernooidirectie van Wimbledon een boete gekregen. De Australiër en Griek moeten respectievelijk 4000 dollar (3840 euro) en 10.000 dollar (9590 euro) betalen voor onsportief gedrag.

Kyrgios en Tsitsipas stonden zaterdag tegenover elkaar in de derde ronde van het grandslamtoernooi in Londen. Kyrgios vroeg de scheidsrechter Tsitsipas te bestraffen voor het in de tribune slaan van een bal. Tsitsipas kreeg op zijn beurt onder meer een waarschuwing nadat hij een paar keer had geprobeerd Kyrgios te raken.

Tsitsipas verweet zijn tegenstander op de persconferentie nadien “pestgedrag”, wat door de Australiër werd weggelachen. Kyrgios won de partij met 6-7 (2) 6-4 6-3 7-6 (7) en plaatste zich zo voor de achtste finales, waarin hij tegen de Amerikaan Brandon Nakashima speelt.