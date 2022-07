WK-leider Verstappen gaat voor eerste zege in Britse GP

Max Verstappen gaat vanaf 16.00 uur op jacht naar zijn derde overwinning op rij in de Formule 1. De wereldkampioen en leider in het WK-klassement begint de Grote Prijs van Groot-Brittannië vanaf de tweede startplek. De Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari) veroverde tijdens de natte kwalificatie, die in de regen werd afgewerkt, voor het eerst in zijn carrière poleposition.

Verstappen won vijf van de laatste zes grands prix. In het WK heeft de kopman van het Red Bull-team 46 punten voorsprong op de nummer 2, zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez. De Monegask Charles Leclerc van Ferrari staat 49 punten achter op de Nederlander.

Verstappen hoopt de GP van Groot-Brittannië voor het eerst te winnen. Vorig jaar schreef hij de sprintrace op Silverstone op zijn naam. De Nederlander viel een dag later in de hoofdrace uit nadat hij van de baan was getikt door Lewis Hamilton en moest na die zware crash zelfs naar het ziekenhuis. De Brit kon wel doorrijden en zegevierde voor de achtste keer voor eigen publiek.

Achter Sainz en Verstappen staan Pérez en Leclerc op de tweede startrij. Hamilton (Mercedes) vertrekt vanaf plek vijf. “Jammer dat ik niet pole heb, maar ik sta nog steeds op de eerste rij. Het gevoel in de auto is goed, dus het moet goed komen”, zei Verstappen.