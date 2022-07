Zuid-Afrikaanse golfer Grace wint 4 miljoen in omstreden serie

De Zuid-Afrikaanse golfer Branden Grace heeft in Portland het tweede toernooi uit de nieuwe en omstreden LIV Golf Invitational Series gewonnen. Het leverde de 34-jarige Grace een bedrag op van 4 miljoen dollar, omgerekend 3,8 miljoen euro. De Zuid-Afrikaan sloot het toernooi over drie rondes op de Pumpkin Ridge Golf Club in Portland (Oregon) af met 65 slagen en kwam daarmee uit op een totaal van 203.

Grace bleef de Mexicaan Carlos Ortiz twee slagen voor. Ortiz was de slotronde begonnen als leider van het klassement, met twee slagen voorsprong op de Zuid-Afrikaan. De Amerikanen Patrick Reed en Dustin Johnson eindigden op vier slagen van Grace op de gedeelde derde plaats.

Vorige maand won Charl Schwartzel, landgenoot van Grace, het openingstoernooi van de LIV Series in Londen. Grace eindigde daar als derde. Heel wat golfers van de Amerikaanse PGA Tour en de DP World Tour zijn overgestapt naar de lucratieve LIV Series. Dankzij investeerders uit Saudi-ArabiĆ« zijn daar grote geldbedragen te winnen. Zowel de PGA Tour als de DP World Tour heeft de ‘overstappers’ geschorst.

De Engelsman Paul Casey besloot zich desondanks ook aan te sluiten bij de LIV Series. De huidige nummer 26 van de wereld won drie toernooien op de PGA Tour en vijftien op de Europese Tour, nu de DP World Tour. Twee jaar geleden eindigde Casey (44) op de gedeelde tweede plaats op het PGA Championship, een van de vier majors. Hij debuteert eind deze maand in de LIV Series op het derde toernooi, op de Trump National Golf Club in New Jersey.