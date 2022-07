Deense wielrenner Pedersen langer bij Trek-Segafredo

Wielrenner Mads Pedersen heeft zijn contract bij Trek-Segafredo verlengd tot eind 2025. De 26-jarige Deen is bezig aan zijn zesde jaar bij de ploeg van onder anderen Bauke Mollema.

Pedersen begon in 2017 voor Trek en verraste een jaar later met een tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen. Hij veroverde in 2019 in Harrogate de wereldtitel op de weg. In de drie etappes van de Tour de France in Denemarken dit jaar werd hij zesde in de openingstijdrit en derde in de tweede etappe.

“Dit team heeft me de kans gegeven om in de WorldTour te rijden en ik blijf er nog drie jaar langer”, meldt Pedersen. “Als je negen jaar bij dezelfde ploeg wil blijven moet het iets speciaals zijn. Dit is een tweede familie voor mij en dat is de reden dat ik besloten heb om te blijven. Ik wil wedstrijden winnen en ‘monumenten’ winnen en dat wil ik doen met dit team.”