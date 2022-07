Formule 1-coureur Zhou laat zware crash snel achter zich

Formule 1-coureur Zhou Guanyu maakte zondag een huiveringwekkende crash mee op het circuit van Silverstone, maar de 23-jarige debutant kijkt al weer uit naar de volgende race. Zhou heeft naar eigen zeggen “meer dan ooit” zin om vrijdag weer in zijn Alfa Romeo te stappen voor de eerste trainingen voor de Grote Prijs van Oostenrijk, die zondag wordt verreden op het circuit van Spielberg.

“Bedankt voor alle aardige berichten. Ik wil de marshals en het medische team van Silverstone bedanken, zij waren echt fantastisch”, schreef de Chinees een dag na de crash op Twitter. “Ik heb meer dan ooit zin om terug te keren op de baan. Ik zie jullie in Oostenrijk!”

Zhou was zondag het voornaamste slachtoffer van een aantal botsingen bij de start van de Britse GP. De Chinees werd in de zijkant van zijn Alfa Romeo geraakt door de Mercedes van George Russell, waardoor de auto ondersteboven de grindbak in schoof. De zwaar beschadigde Alfa Romeo vloog op hoge snelheid zelfs over de bandenstapels en kwam pas tegen een hek voor een tribune tot stilstand. Het duurde een tijdje voordat de hulpdiensten Zhou uit het wrak hadden bevrijd. “De halo heeft me gered”, zei de Chinees over de beschermende beugel over de cockpit, die ervoor zorgde dat hij ongedeerd bleef.

Zijn renstal bedankte via de sociale media ook de marshals, het medische team én de internationale autosportfederatie FIA. “Dank aan de FIA en de Formule 1 voor al het werk dat ze hebben gedaan en blijven doen om de veiligheid van onze auto’s te verbeteren.”