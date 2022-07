Gefrustreerde Leclerc wil opheldering van Ferrari over strategie

Charles Leclerc heeft om opheldering gevraagd bij Ferrari over de strategie tijdens de Formule 1-race op Silverstone. De Monegask reed aan de leiding toen in de slotfase de safetycar de baan op kwam. De coureurs achter hem maakten snel een pitstop en wisselden naar verse banden, maar Ferrari gaf Leclerc opdracht op de baan te blijven. De coureur moest vervolgens in de laatste ronden van de race lijdzaam toezien hoe zijn teamgenoot Carlos Sainz, Sergio Pérez (Red Bull) en Lewis Hamilton (Mercedes) hem voorbijgingen.

“Ik wil precies weten wat de reden is geweest, want naar mijn mening had ik de race kunnen winnen. Dat gevoel was heel sterk bij mij naarmate de race vorderde. Het is duidelijk dat ik na die safetycar geen schijn van kans had. Ik ben echt tot het uiterste gegaan om mijn positie vast te houden, maar op die oude banden lukte dat niet”, zei Leclerc. “Het mag duidelijk zijn dat ik heel gefrustreerd ben, ook al ben ik blij voor Carlos, die zijn eerste zege ooit behaalde.”

Leclerc sprak kort na de race wel even met teambaas Mattia Binotto. Die leek hem een standje te geven voor het bekritiseren van de teamstrategie, maar volgens de coureur probeerde Binotto hem juist op te beuren. “Ik was vanzelfsprekend erg teleurgesteld.”

Binotto verklaarde nadien dat hij erop gokte dat Leclerc het wel zou redden met zijn oude banden. “Er was geen tijd om ze allebei te laten pitten en Sainz’ banden waren meer versleten dan die van Charles. Bovendien lag Charles op dat moment aan de leiding.”

Leclerc finishte als vierde en liep in het kampioenschap maar 6 punten in op leider Max Verstappen, die als zevende eindigde op Silverstone.