Koolhof uitgeschakeld in dubbelspel Wimbledon na vijfsetter

Wesley Koolhof is op Wimbledon in de derde ronde van het dubbelspel uitgeschakeld. Samen met zijn Britse partner Neal Skupski verloor hij met 7-5 6-4 3-6 4-6 7-5 van de Australiƫrs Matthew Ebden en Max Purcell. Het duel duurde 3 uur en 48 minuten.

Koolhof en Skupski waren als derde geplaatst in Londen. Ze zijn het best presterende koppel van 2022 en pakten dit jaar al vijf titels.

De 33-jarige Koolhof, de nummer 7 van de wereld, was de enige Nederlander die nog actief was in het dubbelspel op Wimbledon.