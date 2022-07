Kyrgios voor het eerst in zeven jaar naar kwartfinales grand slam

Nick Kyrgios heeft zich voor het eerst sinds 2015 verzekerd van een plek in de kwartfinales van een grand slam. De nummer 40 van de wereld was in vijf sets te sterk voor de Amerikaan Brandon Nakashima. Het werd in 3 uur en 11 minuten 4-6 6-4 7-6 (2) 3-6 6-2.

Begin 2015 reikte Kyrgios voor het laatst tot de laatste acht op een grandslamtoernooi, toen op de Australian Open. Hij verloor destijds in Melbourne van Andy Murray.

Kyrgios maakte een wat timide indruk op het Centre Court, twee dagen na zijn sensationele zege op de Griek Stefanos Tsitsipas. Hij sloeg wel liefst 79 winners en 35 aces.

“Het was niet mijn beste niveau, maar ik heb me er doorheen gevochten”, zei Kyrgios. “Ik heb veel gespeeld de afgelopen weken, maar het is me weer gelukt in vijf sets. Ik heb zeker een glas wijn nodig vanavond.”

De 27-jarige Kyrgios neemt het in de kwartfinales op tegen de Chileen Cristian Garin, die in een slopende vijfsetter Alex de Minaur uit Australiƫ de baas was. Het werd 2-6 5-7 7-6 (3) 6-4 7-6 (6) voor Garin, die vorig jaar nog in de vierde ronde verloor in Londen. Hij overleefde twee wedstrijdpunten, bij 5-4 in de vijfde set.