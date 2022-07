Tennislegende Okker hoopt dat ‘koele’ Van de Zandschulp bijblijft

De Nederlandse tennislegende Tom Okker hoopt dat Botic van de Zandschulp het Rafael Nadal maandagavond moeilijk weet te maken in de vierde ronde van Wimbledon. De 78-jarige Okker haalde in 1978 de laatste vier in Londen en stond daarnaast nog eens vier keer in de kwartfinale op Wimbledon.

“Hij speelt tegen een van de beste spelers van het moment, die het toernooi al een aantal keer gewonnen heeft. Ik hoop dat hij in het begin bijblijft, want dat is altijd heel belangrijk. Dan weet je nooit wat er gaat gebeuren”, zei Okker, terwijl hij naar de dubbelspelwedstrijd van landgenoot Wesley Koolhof aan het kijken was.

“Dat hebben we gisteren ook gezien met Tim van Rijthoven. Hij begon zijn service te verliezen en wat te twijfelen, maar daarna heeft hij er een goede wedstrijd van gemaakt. Ik vond het een leuke wedstrijd en er zaten heel goede momenten bij en prachtige rally’s. Het werd nog spannend ook, maar op het laatst zag je wel verschil in klasse.”

Okker is voor het eerst sinds enkele jaren weer op Wimbledon. “Leuk dat de Nederlanders het zo goed doen”, aldus Okker, die maandagavond aandachtig toeschouwer is op het Centre Court. “Het kan zomaar gebeuren als Nadal wat fouten gaat maken. Botic is wel koel wat dat betreft.”