Tourkaravaan verplaatst zich naar Frankrijk

Drie dagen na de start van de Tour de France volgt al de eerste rustdag. Het is een gevolg van het uitstapje naar Denemarken, waar de eerste drie etappes plaatsvonden. De renners zijn zondag al naar Noord-Frankrijk gevlogen. De meeste volgers – zoals veel stafleden van ploegen en mediavertegenwoordigers – zullen per auto afzakken naar Duinkerke.

In die Noord-Franse stad gaat de Tour dinsdag verder met een rit naar Calais. Daarin zal Wout van Aert opnieuw gehuld gaan in de gele trui. De Belg van Jumbo-Visma eindigde in elk van de drie etappes in Denemarken als tweede. De ritwinnaars waren de Belg Yves Lampaert en de Nederlanders Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen.