Van de Zandschulp kan ‘calendar grand slam’ Nadal voorkomen

Botic van de Zandschulp hoopt Rafael Nadal in de vierde ronde van Wimbledon zijn eerste nederlaag van het jaar op grandslamniveau te bezorgen. De 22-voudig grandslamkampioen was dit jaar al de beste op de Australian Open en op Roland Garros, waar hij voor de veertiende keer de titel pakte.

De 36-jarige Nadal, de nummer 4 van de wereld, hoopt zich voor het eerst in zijn carrière te verzekeren van een zogenoemde ‘calendar grand slam’, oftewel winst van alle vier de grandslamtoernooien in hetzelfde jaar. Na Wimbledon zou hij in september dan ook de US Open moeten winnen.

Het duel tussen Van de Zandschulp en Nadal wordt op het Centre Court gespeeld. Het is de derde wedstrijd na 14.30 uur Nederlandse tijd, na een mannenwedstrijd en een duel uit het vrouwentoernooi.

Van de Zandschulp en Nadal treffen elkaar voor de tweede keer. Vijf weken geleden was de Spanjaard veel te sterk voor de beste tennisser van Nederland. Op Roland Garros werd het 6-3 6-2 6-4.

Zondag lukte het Tim van Rijthoven niet voor een stunt te zorgen. Hij verloor met 6-2 4-6 6-1 6-2 van titelhouder Novak Djokovic.