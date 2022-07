Van de Zandschulp verliest ook op Wimbledon van Nadal

Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd Rafael Nadal te verrassen in de vierde ronde van Wimbledon. De beste tennisser van Nederland verloor met 6-4 6-2 7-6 (6) van de 22-voudig grandslamkampioen. De wedstrijd op het Centre Court, waar het dak de hele wedstrijd open bleef, duurde 2 uur en 22 minuten.

Om iets voor 22.00 uur Nederlandse tijd, vlak voordat het donker werd in Londen, benutte Nadal pas zijn vierde wedstrijdpunt. Bij het laatste punt sloeg de Nederlander een ogenschijnlijk eenvoudig te maken smash net uit, waarna Nadal zichtbaar opgelucht was.

Van de Zandschulp pakte snel zijn tas in en verliet het Centre Court direct, zichtbaar teleurgesteld. De nummer 25 van de wereld, die nooit eerder op de historische baan speelde, kreeg een staande ovatie van het publiek en ook Nadal klapte voor de Nederlander.

Pas in de derde set slaagde Van de Zandschulp erin er een spannende wedstrijd van te maken. Nadal verzuimde bij 5-3 om de wedstrijd uit te serveren en Van de Zandschulp leek erin te geloven dat hij een vierde set af kon dwingen. Zo ver kwam het niet. In de tiebreak won Nadal bij 3-2 de langste slagenwisseling van de wedstrijd, die Van de Zandschulp besloot met een korte bal. Die eindigde in het net, maar de twee konden toch rekenen op een luid applaus van het publiek.

In de eerste twee sets speelde Van de Zandschulp wisselvallig. Hij noteerde veel onnodige fouten en wist Nadal niet in verlegenheid te brengen. De Nederlander haalde niet hetzelfde niveau als eerder in het toernooi en kwam uit op 34 onnodige fouten, tegenover 31 winners. Hij sloeg elf aces, won ruim twee derde van de punten op zijn eerste opslag, maar werd toch vijf keer gebroken.

Eind mei verloor Van de Zandschulp (26), als 21e geplaatst in Londen, ook op Roland Garros van Nadal. Toen werd het 6-3 6-2 6-4. De 36-jarige Nadal, de mondiale nummer 4, is dit jaar nog ongeslagen op grandslamniveau. Eind januari schreef hij de Australian Open op zijn naam en een maand geleden won hij voor de veertiende keer Roland Garros. Hij kan in 2022 voor het eerst in zijn loopbaan alle grandslamtoernooien in hetzelfde jaar winnen.

Zondag verloor Tim van Rijthoven ook in de vierde ronde. Hij moest in vier sets zijn meerdere erkennen in Novak Djokovic, de regerend kampioen. Voor het eerst in 20 jaar stonden er weer twee Nederlandse mannen in de vierde ronde van een grand slam.