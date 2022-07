Brit Norrie ten koste van Goffin naar halve finales op Wimbledon

Cameron Norrie staat voor het eerst in zijn loopbaan in de halve finale van een grandslamtoernooi. De 26-jarige Brit deed dat dinsdag voor eigen publiek op Wimbledon. Norrie versloeg in een spannend duel, dat 3,5 uur duurde, de Belg David Goffin in vijf sets: 3-6 7-5 2-6 6-3 7-5.

De als negende geplaatste Norrie speelt voor een plek in de eindstrijd tegen Novak Djokovic, de Servische nummer 1 van de plaatsingslijst. Djokovic won eerder op de dag, eveneens in vijf sets, van de Italiaan Jannik Sinner.