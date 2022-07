Djokovic knokt zich op Wimbledon in vijf sets voorbij Sinner

Novak Djokovic heeft zich in de kwartfinales van Wimbledon in vijf sets langs de Italiaan Jannik Sinner geknokt. De titelhouder maakte een 2-0-achterstand in sets ongedaan en won met 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2 van de pas 20 jaar oude nummer 13 van de wereld.

De 35-jarige Djokovic voorkwam zodoende zijn eerste nederlaag op Wimbledon sinds 2017. Vijf jaar geleden gaf hij in de kwartfinales op tegen de Tsjech Tomas Berdych. Sinds die nederlaag pakte de Serviër drie keer de titel in Londen. In 2020 ging het toernooi niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Djokovic, in de vorige ronde in vier sets te sterk voor Tim van Rijthoven, mikt op Wimbledon op zijn eerste grandslamtitel in een jaar tijd. Vorig jaar verloor hij op de US Open de finale, begin dit jaar mocht hij wegens de geldende vaccinatieplicht niet deelnemen aan de Australian Open en op Roland Garros verloor hij bij de laatste acht van Rafael Nadal.

In de volgende ronde treft Djokovic de winnaar van het duel tussen de Belg David Goffin en Cameron Norrie, de hoop van het Britse volk.