Philipsen dacht aantal seconden dat hij vierde etappe in Tour won

Jasper Philipsen kwam dinsdag aan het einde van de vierde etappe van de Tour de France juichend over de finish in Calais. De Belgische wielrenner van Alpecin – Deceuninck had gemist dat zijn landgenoot Wout van Aert nog voor het peloton reed en even daarvoor als winnaar over de streep was gekomen.

“We zaten ver van achteren op de klim, ik heb hem nooit op kop zien rijden en hoorde het ook niet over de radio”, zei Philipsen na afloop. “Ik dacht 4 of 5 seconden lang dat ik had gewonnen. Het zal grappige beelden opleveren, maar dit wil je niet.”

Van Aert reed niet heel ver voor het peloton uit, dat maakte het opmerkelijker dat Philipsen hem niet zag. Het verschil tussen de winnaar en het peloton was 8 seconden.