Schorsing van drie overgestapte golfers door rechter opgeschort

Drie golfers die zijn overgestapt naar de omstreden LIV Golf Invitational Series mogen deze week toch meedoen aan het Schots Open, een toernooi uit de DP World Tour. De Engelsman Ian Poulter, Adrian Otaegui uit Spanje en de Zuid-Afrikaan Justin Harding waren naar een Britse rechter gestapt om hun schorsing voor de DP World Tour aan te vechten. Na een hoorzitting werd die sanctie opgeschort, zodat Poulter, Otaegui en Harding donderdag toch kunnen afslaan op The Renaissance Club in North Berwick.

Heel wat golfers van de Amerikaanse PGA Tour en de DP World Tour (voorheen de Europese Tour) hebben de overstap gemaakt naar de bijzonder lucratieve LIV Series. Die nieuwe reeks toernooien is omstreden, omdat die wordt gefinancierd door investeerders uit Saudi-Arabiƫ. Vanwege de schendingen van de mensenrechten in dat land krijgen de golfers die kiezen voor het grote geld in de LIV Series flink wat kritiek.

De ‘overstappers’ zijn niet meer welkom op de PGA Tour. De organisatie van de DP World Tour besloot vorige maand om de golfers die meedoen aan de LIV Series een boete van 100.000 pond op te leggen en te schorsen voor drie toernooien, waaronder het Schots Open. Zestien spelers eisten vorige week per brief dat die sancties zouden worden opgeheven en dreigden met een rechtszaak. Drie daarvan zijn nu naar de rechter gestapt, vooralsnog met succes.

“We zijn teleurgesteld in de uitkomst van de hoorzitting”, zegt directeur Keith Pelley van de DP World Tour. “We volgen de uitspraak, maar willen wel benadrukken dat slechts sprake is van opschorting van de opgelegde sancties.” Het deelnemersveld voor het Schots Open zou uit 156 golfers bestaan, maar wordt volgens Pelley vanwege het besluit van de rechter uitgebreid.