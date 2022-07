Tourpeloton na eerbetoon op weg naar Calais

Het peloton in de Tour de France is om 13.15 uur in Duinkerke opgestapt voor de vierde etappe, de eerste op Franse bodem. De bestemming is Calais na een rit over 171,5 kilometer die door het binnenland over een aantal heuveltjes voert. Op zo’n 10 kilometer voor de finish, wanneer de renners al enige tijd langs de kust rijden in noordelijke richting, ligt de laatste helling: de Côte du Cap Blanc-Nez.

Voor de start was er, middels een applaus, een eerbetoon voor de slachtoffers van de schietpartij zondag in Kopenhagen. De Tour was vrijdag in de Deense hoofdstad begonnen.

De klim, over 1 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,2 procent, lijkt niet zwaar genoeg om de echte sprinters uit te schakelen voor de verwachte massasprint. De Belg Wout van Aert (Jumbo-Visma) draagt de gele trui, de Nederlander Fabio Jakobsen het groen, terwijl de Deen Magnus Cort zich opnieuw in de bergtrui heeft gehuld.

De finish in Calais wordt tussen 17.15 en 17.35 uur verwacht.