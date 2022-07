Tunesische tennisster Jabeur bereikt laatste vier op Wimbledon

Ons Jabeur is doorgedrongen tot de laatste vier speelsters op Wimbledon. De Tunesische won dinsdag in de kwartfinales van de Tsjechische Marie Bouzkova. Na een zwakke eerste set, trok Jabeur de partij overtuigend naar zich toe: 3-6 6-1 6-1.

Jabeur stond nog niet eerder in de halve finale van een grandslamtoernooi. De tennisster strandde vorig jaar in de kwartfinale op Wimbledon en ook op de Australian Open bereikte ze, in 2020, de laatste acht.

In de halve finales neemt de als derde geplaatste Jabeur het op tegen de Duitse Tatjana Maria, de 34-jarige mondiale nummer 103.

“Ik ben heel blij dat ik voor het eerst in de halve finale van een grandslamtoernooi sta, vooral omdat het op Wimbledon gebeurt, het toernooi waar ik zo van houd”, aldus de 27-jarige Jabeur, die de vierde Afrikaanse speelster is bij de laatste vier op een grandslamtoernooi zit. De Zuid-Afrikaanse tennissters Annette du Plooy (Roland Garros in 1968), Yvonne Vermaak (Wimbledon in 1983) en Amanda Coetzer (Australian Open in 1996 en 1997 en Roland Garros in 1997) gingen haar voor.

Jabeur, de nummer 2 van de wereld, won dit seizoen 35 wedstrijden. Alleen Iga Swiatek, de Poolse nummer 1 van de wereldranglijst, won vaker, namelijk 44 keer. Swiatek is op Wimbledon al uitgeschakeld.