Van Aert en Van der Poel kansrijk in eerste Franse Touretappe

De vierde etappe van de Tour de France, de eerste op Franse bodem, kan een derde kans voor de sprinters opleveren. Maar de rit tussen Duinkerke en Calais over 171,5 kilometer heeft dusdanig veel klimmetjes dat die wellicht te zwaar is voor de pure sprinters. Misschien kan geletruidrager én klassiekerspecialist Wout van Aert na drie tweede plaatsen op rij in Noord-Frankrijk wel toeslaan en anders is er nog Mathieu van der Poel.

De kopman van Alpecin-Deceuninck heeft de heuvelachtige etappe vast en zeker ook aangekruist. Van der Poel werd vijfde in de openingstijdrit, maar sprintte daarna niet mee om de zege in de tweede en derde rit. Maar het kan ook zo maar dat de twee rivalen zich sparen voor de rit over de kasseien van woensdag.

Met zes beklimmingen van de vierde categorie zal ook de strijd om de bollentrui worden voortgezet. Magnus Cort gaat daarin aan de leiding. Daarnaast wordt het vooral nerveus, omdat de wind ook voor de klassementsrenners een rol kan spelen in de laatste 25 kilometer langs de kust.

Het peloton vertrekt om 13.15 in Duinkerke. De finish in Calais wordt tussen 17.15 en 17.35 verwacht.