Van Rijthoven na afmelding rechtstreeks in hoofdtoernooi Newport

Tim van Rijthoven is rechtstreeks toegelaten tot het hoofdschema van het tennistoernooi in Newport, dat maandag begint. De Nederlander, die zondag tegen Novak Djokovic strandde in de vierde ronde op Wimbledon, was eerste reserve maar schuift door naar het hoofdtoernooi na de afmelding van de Amerikaan Jenson Brooksby.

De 25-jarige Van Rijthoven is bezig aan een indrukwekkend grasseizoen. In aanloop naar Wimbledon won hij zeer verrassend het grastoernooi van Rosmalen. Voor de Brabander staat de komende weken plaatsing voor de US Open op het spel. De US Open begint op 29 augustus.

In 2000 baarde Peter Wessels opzien door het ATP-toernooi van Newport te winnen. Dat was de enige titel voor de voormalig nummer 72 van de wereld.