Wielerbond trekt aantal mannen en vrouwen op Spelen gelijk

Bij de Olympische Spelen van Parijs 2024 zal het aantal deelnemers op de fietsonderdelen bij de vrouwen gelijk zijn aan dat van de mannen. Dat meldt de internationale wielrenunie UCI bij de uitleg over de kwalificatie voor het wegwielrennen, mountainbiken, baanwielrennen en BMX’en.

Voor de vier disciplines op de weg (wegrit en tijdrit, bij de mannen en de vrouwen) zijn er in totaal 180 kwalificatieplaatsen, 90 voor mannen en evenveel voor vrouwen, met een maximum van vier mannen en vier vrouwen per land. Aan de tijdrit nemen zowel bij de mannen als de vrouwen 35 renners deel, met een maximum van twee per land. In Tokio startten in de wegraces nog 130 mannen en 67 vrouwen.

Aan de twaalf disciplines van het baanwielrennen mogen in totaal 190 atleten deelnemen. Per land gaat het om maximaal zeven mannen en zeven vrouwen. Bij het mountainbiken komen 72 atleten in actie, het BMX’en kent een deelnemersveld van 24 mannen en 24 vrouwen.

De gelijkheid tussen mannen en vrouwen geldt nog niet voor de Paralympische Spelen. Daaraan nemen in Parijs 120 mannen en 80 vrouwen deel.