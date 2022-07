Balende Van der Poel hoopt op ommekeer

Mathieu van der Poel erkende woensdag voor de start van de vijfde etappe dat de Tour de France voor hem nog niet naar wens verloopt. “Ik voel me al een paar dagen niet zo goed. De tijdrit op de openingsdag was al onder mijn niveau en gisteren, in de rit naar Calais, werd nog eens pijnlijk duidelijk dat ik niet ben waar ik had gehoopt te zijn”, vertelde de kopman van Alpecin-Deceuninck bij de NOS.

Van der Poel deed zijn relaas kort voor de start van de door velen gevreesde rit over Noord-Franse kasseien. Het is het terrein waarop hij normaal graag koerst. “Het is een nieuwe dag met nieuwe kansen. Maar ik zal echt beter moeten zijn om mee te doen voor de overwinning. Ik koers altijd graag aanvallend, maar dan moet je wel de benen daarvoor hebben. Die heb ik momenteel niet. Ik probeer nu vooral rustig te blijven en blijf hopen op een ommekeer.”