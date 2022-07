Halep verslaat ook Anisimova in twee sets op Wimbledon

Simona Halep heeft in de kwartfinales van Wimbledon ook de Amerikaanse Amanda Anisimova in twee sets verslagen. Het werd 6-2 6-4 voor de 30-jarige Roemeense, die dit jaar op het Londense gras nog geen set heeft verloren.

Al na een uur en 3 minuten maakte de als zestiende geplaatste Halep het af na een misser van Anisimova, die een backhand uit sloeg. Halep stond met 6-2 5-2 voor, maar ze verzuimde het duel bij die stand uit te serveren. Bij 5-4 kreeg ze een nieuwe kans en na een 40-0-achterstand won ze vijf punten op rij.

“Ik ben erg emotioneel nu, want het betekent een hoop voor me om terug te zijn in de halve finales. Gelukkig wist ik in de laatste game nog terug te komen”, zei Halep, die het toernooi drie jaar geleden wist te winnen. “Ik heb een moeilijk jaar gehad, maar ik ben terug en probeer mijn vertrouwen weer terug te krijgen.”

Voor Halep is het de eerste keer sinds de Australian Open van 2020 dat ze weet door te dringen tot de laatste vier op een grandslamtoernooi.