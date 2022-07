Hockeysters na winst op Chili naar kwartfinales WK

De Nederlandse hockeysters hebben zich als groepswinnaar geplaatst voor de kwartfinales van het WK. De ploeg van bondscoach Jamilon Mülders rekende in het derde pouleduel af met Chili: 3-1. Eerder won Oranje van Ierland (5-1) en Duitsland (3-1). De tegenstander in de kwartfinale is nog niet bekend. De wedstrijd wordt pas volgende week dinsdag gespeeld.

Het Wagener Stadion in Amstelveen was weer afgeladen vol. Het publiek zag dat de regerend olympisch-, wereld- en Europees kampioen eigenlijk de hele wedstrijd overwicht had, maar zich heel heel vaak moeilijk een weg baande door de hechte defensie van Chili.

Oranje begon sterk en routinier Eva de Goede was al snel dicht bij een goal, maar ze schoot de bal net naast. In de 13e minuut was het wel raak. Lidewij Welten reageerde alert in de rebound bij een strafcorner van Frédérique Matla en tikte de bal langs de Chileens doelvrouw. Matla had kort daarna de score kunnen verdubbelen, maar haar harde schot met de backhand raakte de lat.

Tegen de verhouding in kwam Chili, de nummer 15 van de wereld, na 20 minuten op gelijke hoogte. Die goal viel uit een counter nadat de sleeppush van Matla bij een strafcorner snel werd weggewerkt door de Chileense verdediging. Sanne Koolen kon het doelpunt van Francisca Tala niet meer voorkomen.

In de tweede helft bleef Nederland zoeken naar openingen. De thuisploeg zocht continu de aanval en in de 40e minuut was er eindelijk succes. Yibbi Jansen schoot raak vanuit een strafcorner: 2-1. Zo’n 10 minuten later maakte De Goede er 3-1 van. Ze ramde de bal hard in de bovenhoek.