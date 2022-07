Nadal voorkomt ondanks fysiek ongemak uitschakeling op Wimbledon

Rafael Nadal heeft ondanks fysiek ongemak uitschakeling in de kwartfinales van Wimbledon kunnen voorkomen. De 36-jarige Spanjaard, die hinder ondervond van een buikblessure en een matte indruk maakte, knokte zich in vijf sets langs de Amerikaan Taylor Fritz. Het werd na 4 uur en 20 minuten 3-6 7-5 3-6 7-5 7-6 (4). Bij 6-6 in de beslissende set wordt een tiebreak tot de tien punten gespeeld.

Op zijn tweede wedstrijdpunt maakte Nadal het af met een forehandwinner, waarna het publiek op het Centre Court uitzinnig van vreugde was. Nadal bleef de hele wedstrijd ingetogen en was bij vlagen onherkenbaar. Het leek er na de derde set zelfs even op dat hij zou gaan opgeven. De vader van Nadal leek hem ook met gebaren het advies te geven de strijd te staken.

De nummer 4 van de wereld wees de adviezen af en dwong zowaar een vijfde set af, waarin hij de Amerikaan halverwege brak. Fritz brak echter gelijk weer terug en was bij 5-4 en 6-5 een game verwijderd van de zege. In de matchtiebreak liep Nadal, die bijna de hele wedstrijd aanzienlijk zachter serveerde dan gewoonlijk, uit naar 5-0 en tijdens de laatste punten werd het geen moment meer spannend.

“Er is, om eerlijk te zijn, iets niet helemaal goed met mijn buikspieren”, zei Nadal, die eerder in het toernooi weigerde over zijn lichaam te praten. “Ik twijfelde er zelfs over of ik wel in staat was de wedstrijd af te maken.”

Nadal, die in 2010 voor het laatst de beste was op Wimbledon, voorkwam ternauwernood zijn eerste nederlaag van het jaar op een grand slam. Hij verbaasde in januari door na een lange absentie de Australian Open te winnen en pakte vorige maand voor de veertiende keer de titel op Roland Garros.

Fritz (24), de nummer 14 van de wereld, stond pas voor het eerst in de kwartfinales van een grand slam. Hij verloor vorige maand op het grastoernooi van Rosmalen nog in de tweede ronde van Tim van Rijthoven.

Bij de laatste vier neemt Nadal het op tegen de Australiƫr Nick Kyrgios, die de Chileen Cristian Garin met 6-4 6-3 7-6 (5) versloeg. Kyrgios reikte nog nooit tot de laatste vier op een grand slam. Acht jaar geleden verloor hij bij zijn debuut in Londen in de kwartfinales.

“Ik hoop klaar te zijn om tegen hem te kunnen spelen. Ik moet 100 procent fit zijn om een kans te maken”, zei Nadal over dat duel.